Карта бойових дій в Україні станом на 19 лютого

Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив дані про ситуацію на фронті станом на ранок 19 лютого.

Сhas News публікує актуальну карту бойових дій, де блакитним позначені позиції ЗСУ, червоним — позиції рф, жовтим — звільнені території, бордовим — місця бойових дій.

За добу росіяни завдали чотири авіаційних та 15 ракетних ударів, більшість з них — по цивільній інфраструктурі Хмельницької, Дніпропетровської, Донецької та Херсонської областей. Також окупанти здійснили понад 50 обстрілів з РСЗВ.

Ворог зосередився на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках.

Протягом доби українські військові відбили атаки росіян у районах населених пунктів Гряниківка і Масютівка Харківської області, Білогорівка, Червонопопівка і Кремінна на Луганщині та Виїмка, Федорівка, Дубово-Василівка, Берхівка, Бахмут, Іванівське і Часів Яр на Донеччині.

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках наступальних угруповань не виявлено. Обстрілів зазнали райони 23 населених пунктів, зокрема, Козаче, Бунякіне, Рижівку, Волфине, Володимирівку Сумської області та Ветеринарне, Козачу Лопань, Стрілечу і Красне Перше на Харківщині.

На Куп’янському та Лиманському напрямках росіяни обстріляли населені пункти Новомлинськ, Дворічна, Гряниківка, Куп’янськ і Берестове Харківської області; Стельмахівка, Невське, Червонопопівка, Кремінна, Діброва і Білогорівка на Луганщині та Роздолівка і Спірне Донецької області.

На Бахмутському напрямку ворожих обстрілів зазнали райони 21 населеного пункту. Серед них —Залізнянське, Бахмут, Часів Яр, Ступочки, Іванівське, Кліщіївка, Курдюмівка та Нью-Йорк Донецької області.

На Авдіївському та Шахтарському напрямках обстріляно райони 16 населених пунктів, зокрема, Авдіївка, Водяне, Веселе, Невельське, Георгіївка, Мар’їнка, Богоявленка, Велика Новосілка, Золота Нива, Вугледар та Нескучне на Донеччині.

На Запорізькому напрямку вогневого ураження зазнали райони населених пунктів Времівка Донецької області та Малинівка, Степове, Малі Щербаки, Новоданилівка, Мала Токмачка і Білогір’я на Запоріжжі.

На Херсонському напрямку від ворожого вогню постраждали Херсон, а також райони ще 27 населених пунктів, включаючи Берислав, Козацьке, Понятівку, Садове, Веселе, Антонівку, Велетенське та Берегове Херсонської області.

Українська авіація за добу завдала шість ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів, а також по позиції ЗРК. Сили ППО за добу збили дві крилаті ракети, а підрозділи ракетних військ і артилерії уразили один район зосередження живої сили противника.

Стежити за змінами лінії фронту в Україні можна за допомогою онлайн-карти Deep State. На ній синім кольором позначена територія, звільнена за два останні тижні; зеленим — раніше звільнена територія; червоним — окупована територія; рожевим — територія, що потребує уточнення.

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