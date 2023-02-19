Крим цілком можливо звільнити до кінця літа 2023 року — Ходжес

Україна може звільнити Крим до кінця літа, а Донбас — наступного року чи навіть раніше за умови надання ракет далекого радіуса.

Про це заявив екскомандувач військ США в Європі генерал Бен Ходжес у коментарі «Укрінформу».

«Ми збираємося зробити все можливе, щоб Україна перемогла цього року… Цілком можливо принаймні те, що Україна звільнить Крим до кінця літа», — сказав Ходжес.

На його думку, ЗСУ зможуть звільнити Крим у такий термін, якщо матимуть необхідне озброєння, зокрема, високоточну зброю великого радіуса дії. Він зазначив, що у такому випадку чорноморський флот рф змушений буде залишити півострів.

Генерал наголосив, що Крим — «вирішальне місцем», а Донбас — просто «важливе». Україна не буде в безпеці та не зможе відновити економіку, поки росія утримує півострів. Зокрема, Україна не зможе використовувати порт Маріуполя поки півострів буде окупований. Також в Одесі перебуває 140 суден, які не можуть вийти з порту.

За словами Ходжеса, змінить правила гри стане не якась специфічна зброя, а ухвалення партнерами рішення, що Україна має перемогти.

«Щодо танків, Україна має у розпорядженні власні, ті, що захопила в російської армії, а згодом і західні. ЗСУ все це використовує дуже добре, і танки допоможуть ізолювати Крим», — додав він.

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