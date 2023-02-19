Окупанти зранку вдарили ракетами по Дружківці: пошкоджені багатоповерхівки (фото)

Уранці 19 лютого російські окупанти завдали ракетного удару по Дружківці на Донеччині.

Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

Через обстріл пошкоджено щонайменше дві багатоповерхівки та приватні авто.

Наразі інформація щодо постраждалих не надходила.

«Дружківка — місто, відносно віддалене від лінії фронту, втім постійно зазнає ракетних ударів з боку російських терористичних військ», — додав Кириленко та закликав людей евакуюватися з регіону.

Раніше росіяни обстріляли лікарню в Бериславі на Херсонщині. Поранення зазнав працівник.

Щодня Сhas News відбирає для вас найважливіші новини. Приєднуйтесь до нас у Facebook та Telegram, щоб нічого не пропустити.