Ізраїль надасть Україні понад $200 мільйонів на розбудову медичної інфраструктури

Ізраїль надасть понад 200 млн доларів на розбудову медичної інфраструктури, опікуватиметься питаннями охорони здоров’я та психологічної допомоги в Україні, допомагатиме із розробкою розумної системи раннього попередження.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє «Укрінформ».

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Міністр закордонних справ Держави Ізраїль Елі Коен відзначив, що його візит до Києва є ще одним свідченням на користь поточної підтримки українського народу.

Він акцентував і на значній гуманітарній допомозі Україні, наданій Ізраїлем минулого року: «Ми розвернули наш польовий шпиталь «Сяюча зірка», через який пройшли понад 7 тисяч пацієнтів, ми також приймали хворих та поранених українських громадян у лікарнях. Ми поділилися досвідом Моссаду, який надавав підготовку для тисяч українських експертів у сфері управління невідкладними ситуаціями, а також подолання посттравматичних синдромів».

Елі Коєн підкреслив, що пишається бути разом з Україною в ці складні часи і запевнив, що Ізраїль надаватиме підтримку і надалі.

«Ми будемо підтримувати і підтримуємо гарантію на суму понад 200 млн доларів у розбудову інфраструктури, що буде опікуватися питанням охорони здоровʼя та психологічною допомогою. Я також зазначив, що ми будемо допомагати з розробкою розумної системи раннього попередження для України», – заявив міністр.

Як повідомлялося, міністр закордонних справ Ізраїлю Елі Коен прибув у четвер до Києва – вперше з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну.