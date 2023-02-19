Росія продовжує імпортувати дрони з Китаю для війни проти України

Росія продовжує ввозити китайські комерційні дрони й використовувати їх у війні проти України попри санкції, запроваджені Заходом.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє Суспільне.

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“Розгортання Росією китайських безпілотників на полі бою в Україні показує, як її Збройні сили змогли доставити критично важливі предмети для своїх військових з-за кордону попри широкомасштабну кампанію тиску Заходу, спрямовану на те, щоб обмежити здатність Москви продовжувати війну. Пентагон стурбований тим, що ці безпілотники не лише підживлюють військові зусилля Росії, але й дозволяють Китаю збирати важливу інформацію про поле бою, яка може підвищити боєздатність Пекіна”, — пише видання The Wall Street Journal.

Як пояснюють журналісти, згідно з митними записами, російські дистриб’ютори одержують частину безпілотників від компанії-виробника Da-Jiang Innovations Science and Technology, більш відомої як DJI. Дрони також ввозяться через Об’єднані Арабські Емірати та через країни Євросоюзу.

Зокрема, у вересні в Нідерландах був заарештований Дмитро Кудрявцев, який володіє компанією Woerd-Tech BV. Його підозрюють в експорті підсанкційних товарів до Росії на суму щонайменше 270 тисяч доларів. Серед цих товарів — запчастини для дронів DJI. Ці дрони застосовують для розвідки російські військові підрозділи, зокрема ПВК “Вагнер”, зауважує WSJ.

У DJI на запит журналістів видання відповіли, що компанія виступає проти використання цивільних безпілотників на полі бою, а також зазначили, що призупинили бізнес у Росії та Україні у квітні минулого року. При цьому представники компанії визнали, що дрони можна купити в інтернет-магазинах і відправити їх на фронт.

WSJ додає, що застосування китайських безпілотників на війні викликає занепокоєння Пентагона. За їхніми словами, дані, які збирає Китай, можуть потенційно підвищити боєздатність його армії.