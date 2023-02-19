День Державного Герба: історія та цікаві факти

Щороку 19 лютого українці відзначають День Державного Герба України. Цього дня 1992 року Верховна Рада затвердила тризуб як Малий герб України, визначаючи його головним елементом великого Державного Герба. Він є одним із офіційних символів нашої держави, який уособлює в собі український народ, його культуру та звичаї.

Про це інформує передає Amazing Ukraine.

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Ще з давніх часів Тризуб являється символом нескореності та боротьби українців за свободу.

Він має тисячолітню історію, починаючи з князівського роду Рюриковичів. Цікавим фактом є те, що з часів Української Народної Республіки Тризуб був затверджений Державним Гербом України, що підкреслює спадкоємність із попередніми періодами української історії.

Історія символу

Український тризуб використовувався ще тисячу років тому. Його зображали на монетах, зброї, прикрасах, стягах:

Монети часів Київської Русі

за часів Київської Русі тризуб був символом княжого роду Рюриковичів;

часом про існування тризубу почали забувати і лише у ХХ сторіччі символ повернувся в історію України як державний. 25 лютого 1918 року Українська Центральна Рада затвердила його як герб Української Народної Республіки;

у роки незалежності жовтий тризуб на синьому щиті був затверджений як Герб України. Сталося це саме 19 лютого 1992 року.

Наразі немає версії, яка б розтлумачила справжнє значення символу. Існує понад 30 варіантів. Ми обрали декілька цікавих:

це відображення Рарога — магічної істоти у вигляді птаха (частіше сокола), який є духом вогню, вісником, що стрімко летить з висоти небесної справедливості до низу;

Відображення Рарога, вісника небесної справедливості

це язичницький символ, який є зображенням Триглава або Рода. З правого боку розміщується чоловічий початок (Дажбог), з лівого — жіночий початок (Макош), посередині Перун, який символізує народження і смерть;

православні християни вважають, що тризуб — це символ Святої трійці (Батько, Син і Святий Дух);

у тризубі зашифроване слово “воля”;

Зашифроване слово «воля»

Важливо пам’ятати, що Герб України охороняється законом. Будь-яка наруга над символами України веде до кримінальної відповідальності. Згідно з статтею 388 Кримінального кодексу України публічна наруга над Державним Прапором України, Державним Гербом України або Державним Гімном України карається штрафом до 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк до 6 місяців.