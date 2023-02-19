США вважають, що Китай «підходить до межі» надання летальної військової допомоги рф — ЗМІ

США вважають, що Китай може надати росії нелетальну військову допомогу й «близький до лінії» надання летальної.

Про це пише CNN з посиланням на джерела, знайомі з розвідданими.

Співрозмовник видання розповів, що американські офіційні особи почали спостерігати «тривожні» тенденції щодо підтримки російських військових Китаєм. Цими розвідданими поділилися із партнерами на Мюнхенській конференції з безпеки.

Держсекретар США Ентоні Блінкен обговорив це питання зі своїм китайським колегою Ван І на конференції. Зазначають, що він попередив про наслідки надання матеріальної підтримки рф з боку Китаю.

Джерело CNN каже, що у США бачать, як Китай публічно намагається представити себе прихильником миру, але приховано допомагає рф.

Також NBC News з посиланням на чотирьох американських чиновників повідомляло, що Китай може надавати росії нелетальну військову допомогу. Йдеться про спорядження для весняного наступу, зокрема форму чи бронежилети.

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