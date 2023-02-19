Батьківські суботи 2023: коли будуть і як поминати померлих

Що таке батьківські суботи
Батьківські суботи — це дні поминання покійних рідних. У ці дні в православних храмах здійснюється особливе поминання померлих православних християн, а також за традицією відвідують їхні могили. «Батьківськими» суботи називають, тому що християни молитовно поминали в першу чергу своїх покійних батьків.
Коли будуть батьківські суботи 2023
У 2023 році поминальні суботи припадають на такі дати:
- 18 лютого — Вселенська батьківська субота;
- 11, 18 та 25 березня — субота 2-ї, 3-ї та 4-ї седмиць Великого посту;
- 25 квітня — Радониця (Проводи);
- 3 червня — Вселенська Троїцька субота;
- 10 червня — батьківська субота перед Петровим постом;
- 12 серпня — батьківська субота перед Успенським постом;
- 7 жовтня — Покровська субота;
- 4 листопада — Дмитрівська поминальна субота;
- 11 листопада — Кузьмина субота;
- 18 листопада — Михайлівська субота;
- 25 листопада — батьківська поминальна субота перед Різдвяним постом.
У Вселенські батьківські суботи, 18 лютого та 3 червня, вшановують памʼять не лише померлих рідних, а й усіх християн.
Традиції на батьківські суботи
Зазвичай у поминальні дні ставлять свічку у церкві за упокій душі померлого та замовляють молебень. У батьківські суботи у храмах проводять літургії та панахиди.
За традицією після відвідування церкви потрібно сходити на могилу до померлого та запалити там свічку. У батьківські суботи слід прибрати могили не лише рідних, а й занедбані.
Також у ці дні потрібно займаютися благодійністю. У дні, коли батьківські суботи припадають на піст, слід суворо його дотримуватися.
Що не можна робити на батьківські суботи
- влаштовувати галасливі свята;
- поминати померлих алкоголем;
- згадувати про померлого зі злістю або образою;
- танцювати та слухати музику;
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