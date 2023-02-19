Батьківські суботи 2023: коли будуть і як поминати померлих

Що таке батьківські суботи

Батьківські суботи — це дні поминання покійних рідних. У ці дні в православних храмах здійснюється особливе поминання померлих православних християн, а також за традицією відвідують їхні могили. «Батьківськими» суботи називають, тому що християни молитовно поминали в першу чергу своїх покійних батьків.

Коли будуть батьківські суботи 2023

У 2023 році поминальні суботи припадають на такі дати:

18 лютого — Вселенська батьківська субота;

11, 18 та 25 березня — субота 2-ї, 3-ї та 4-ї седмиць Великого посту;

25 квітня — Радониця (Проводи);

3 червня — Вселенська Троїцька субота;

10 червня — батьківська субота перед Петровим постом;

12 серпня — батьківська субота перед Успенським постом;

7 жовтня — Покровська субота;

4 листопада — Дмитрівська поминальна субота;

11 листопада — Кузьмина субота;

18 листопада — Михайлівська субота;

25 листопада — батьківська поминальна субота перед Різдвяним постом.

У Вселенські батьківські суботи, 18 лютого та 3 червня, вшановують памʼять не лише померлих рідних, а й усіх християн.

Традиції на батьківські суботи

Зазвичай у поминальні дні ставлять свічку у церкві за упокій душі померлого та замовляють молебень. У батьківські суботи у храмах проводять літургії та панахиди.

За традицією після відвідування церкви потрібно сходити на могилу до померлого та запалити там свічку. У батьківські суботи слід прибрати могили не лише рідних, а й занедбані.

Також у ці дні потрібно займаютися благодійністю. У дні, коли батьківські суботи припадають на піст, слід суворо його дотримуватися.

Що не можна робити на батьківські суботи

влаштовувати галасливі свята;

поминати померлих алкоголем;

згадувати про померлого зі злістю або образою;

танцювати та слухати музику;

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