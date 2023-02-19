Загострення та ракетні удари: у Повітряних силах ЗСУ спрогнозували ситуацію до 24 лютого

Військові не виключають, що росія на річницю вторгнення може завдати удару по Україні чи посилити атаки на фронті. Проте Сили оборони готові до цього.

Про це в ефірі телемарафону повідомив Юрій Інгат, речник Повітряних сил ЗСУ.

Він зазначив, що росія веде підготовку до атак, а також нагнітає ситуацію до річниці вторгнення в Україну. За його словами, ворог, ймовірно, хоче показати сакральність цієї дати.

«Ворог теж хоче показати знаковість цієї війни. Можливо, тому і нагнітається обстановка, всі очікують загострення ситуації, ударів по об’єктах критичної інфраструктури чи по інших об’єктам на східному напрямку, на лінії бойового зіткнення», — сказав Ігнат.

Речник командування Повітряних сил ЗСУ переконаний, що не варто очікувати дуже драматичних подій, адже росіяни щодня завдають ракетних ударів та атакують позиції українських військових на лінії фронту.

Нагадаємо, раніше секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що росія готує нову хвилю наступу на 23-24 лютого.

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