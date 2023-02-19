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Україна, НАТО і ЄС проведуть першу спільну зустріч

19.02.2023

21 лютого міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зустрінеться з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом та високим представником Європейського Союзу Жозепом Боррелем у штаб-квартирі НАТО у Брюсселі.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє Суспільне.

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Це буде перша тристороння зустріч між Україною НАТО та ЄС, зазначив Кулеба.

“Я з нетерпінням чекаю зустрічі з Єнсом Столтенбергом та Жозепом Боррелем для зміцнення нашого партнерства та співпраці у захисті України та Європи”, – додав Кулеба.

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