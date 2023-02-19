Євросоюз продовжив безкоштовний роумінг для українців

Угоду про безкоштовний роумінг для українців у Євросоюзі подовжено ще на пів року.
Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє Хмарочос.
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27 вітчизняних і європейських операторів мобільного та фіксованого зв’язку домовилися ще шість місяців надавати один одному послуги за зниженими цінами.
«Для його підключення робити нічого не потрібно: послуга вмикається автоматично й поширюється як на дзвінки в Україну, так і навпаки. Потрібно лише оплачувати свій тарифний пакет (щомісячну абонплату)», — зазначають у Кабміні.
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