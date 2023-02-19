У Києві презентували книгу «Залізна евакуація»

У Києві на центральному залізничному вокзалі відбулася презентація документальної книги “Залізна евакуація” авторства українського поета і перекладача Андрія Пермякова про вклад наших залізничників у віідбиття повномасштабної агресії рф.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє «Укрінформ».

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“Дуже багато ще буде написано книжок про це, але сьогодні ми презентуємо першу книжку. Вона надзвичайна, тут зібрані дуже цікаві історії, і це зробив наш письменник Андрій Пермяков. Завдяки йому вийшла ця книжка”, – сказав видавець книги Іван Степурін.

Він висловив думку, що такі презентації цю зробити ще і у потягах Укрзалізниці.

“Але без підтримки Міністерства культури і інформаційної політики цієї книжки теж не було б, тож велика їм подяка за те, що у цих умовах знайшли кошти на цей проєкт. Бо зараз дуже важко видавати книжки. Але ми працюємо, незважаючи ні на що”, – уточнив Степурін.

У свою чергу Шевченко поінформував про підтримку проєктів, які фіксують трагічні сторінки у історії нашої держави. За його словами, у МКІП є невеликі, обмежені кошти, і вони роблять відкриті конкурси, на які подаються різні проєкти.

“Проєкт (щодо видання цієї книги – ред.) був відібраний нашою мистецькою комісією, бо, напевно, не підтримати проєкт про Укрзалізницю комісія не могла. Але це їхні експертні висновки. І я радий, що сьогодні відбувається ця презентація”, – сказав він.

Чиновник також подякував всім залізничникам, які продовжують мужньо робити свою роботу, видавництву, завдяки якому у світ вийшла ця книга, і бійцям сил оборони, які боронять українців.

“Це справді героїчний подвиг – все, що було зроблено упродовж минулого року, робиться тепер і буде робитися у майбутньому. Особисто у мене є друзі, які працюють в Укрзалізниці. І я щиро вдячний всім”, – зазначив заступник глави МКІП.

У цій книзі були зібрані і задокументовані історії з першоджерел, які описують воєнний і евакуаційний досвід, а також – щоденний героїзм працівників української залізниці. Усі події і імена героїв, які є у книзі, реальні.

Під час презентації книги кілька історій з неї зачитали актриси кіно і театру Наталія Сумська і Римма Зюбіна, модератор Камілла Бурсова та сам Пермяков.

На презентації була присутня мати звільненого з полону захисника “Азовсталі” Дмитра Козацького провідниця Ірина Юрченко, історії якої є у цій книзі.

На обкладинці “Залізної евакуації” – фото Андрія Андрієнка, зняте 27 лютого на вокзалі у Краматорську. На ньому зображений прикордонник, який проводжає свою дружину на евакуаційний потяг на Чернівці.

Книгу видано за кошти благодійного фонду “Бібліотечна країна” і ТОВ “Креативна агенція “Артіль” та за підтримки Міністерства культури та інформаційної політики України.