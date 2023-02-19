Якісні новини у смартфоні: відтепер у Дії можна дивитися CNN International

Уже майже рік Дія.TV допомагає українцям залишатися в курсі останніх подій та дізнаватися правдиві новини. Відтепер разом з медіасервісом MEGOGO запускаємо в застосунку ще один телеканал – CNN International, частина Warner Bros. Discovery. Дивитися якісні міжнародні новини можна просто у застосунку Дія.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє пресслужба компанії.

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“З початку повномасштабної війни Дія.TV став зручним та ефективним сервісом, яким щодня користуються сотні тисяч людей. Завдяки Дія.TV українці мають безоплатний доступ до новин просто у смартфоні. Тепер до українських новин додали і міжнародні. Першим додали провідне світове медіа – CNN International. Згодом додаватимемо й інші міжнародні канали, щоб українці завжди мали доступ до перевірених світових новин”, — зазначив Віцепрем’єр-міністр — Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

CNN International – один з найпопулярніших телеканалів на міжнародному рівні. Його транслюють більше ніж у 200 країнах з охопленням понад 350 мільйонів сімей.

Щоб подивитися CNN International у Дії, потрібно:

авторизуватися у застосунку

перейти у розділ Послуги та обрати Дія.TV

вибрати CNN серед переліку каналів і програм.

Це все. Трансляція почнеться автоматично і може працюватиме у фоновому режимі. Тож ви можете далі користуватися смартфоном, не вимикаючи новини.

“Ми в Warner Bros. Discovery раді надати українцям ще одну можливість отримати доступ до CNN International у швидкий і доступний спосіб – дивитися його у Дія.ТV. Цей проєкт не міг би бути реалізований без допомоги нашого партнера MEGOGO, і він відображає чудове партнерство та угоди між нашими двома компаніями та Міністерством цифрової трансформації”, – сказала Катерина Михайлович, директорка з дистрибуції та розвитку бізнесу Warner Bros. Discovery в Північно-Східній Європі, Центральній та Східній Європі, Близькому Сході та Туреччині.

“Сьогодні інноваційними проєктами Міністерства цифрової трансформації України захоплюється весь цивілізований світ! Тож для MEGOGO велика відповідальність і честь бути партнером медійної складової продукту, невпинно розвивати Дія.ТV та долучати до співпраці наших міжнародних партнерів”, — повідомив Федір Дроздовський, керуючий партнер MEGOGO.

Нагадаємо, сервіс Дiя.ТV працює в застосунку Дія з березня минулого року. Спочатку в застосунку були лише новини, потім перелік телеканалів розширили й додали контент для дітей, розважальні та інформаційні програми.

Реалізація проєкту Мінцифри можлива завдяки домовленостям між українською MEGOGO та компанією Warner Brothers Discovery.