Ms World 2023 – міжнародний конкурс краси для успішних жінок

З 25 по 28 вересня 2023 року у фантастичному місті — Лас-Вегасі в старовинному готелі Сaesars Palace відбудеться грандіозний міжнародний конкурс краси Ms World 2023.
Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє пресслужба організаторів.
Читай також: ЄС виділить €7 мільйонів на проєкти зеленої розбудови українських міст
«Ms World 2023 відкриває двері в чарівний світ краси та великих можливостей» — промовила co-founder Ms World 2023 та національний директор MS. Ukraine World International, володарка титулів Mrs. Ukraine International-2018 та Ms Ukraine World International-2019 Олена Бойко.
Конкурс краси для успішних жінок Ms World 2023 — це не тільки новий крок у професійному та творчому житті сучасної жінки, це ще й платформа для розвитку та інструмент для вдосконалення бізнес-амбіцій.
Організаторками конкурсу Ms World 2023 є володарка титулів Mrs. Ukraine International-2018 та Ms Ukraine World International 2019 Олена Бойко та відома американська модель з українським корінням Меліса Гюн.
Ms World вперше відбувається на національному рівні, і надасть можливість її учасницям висловитися про свою країну, її сучасні тенденції, культуру, бізнес і спортивні досягнення.
Цей конкурс має показати, якою є жінка насправді: красивою, успішною, люблячою матір’ю та дружиною, активним громадським діячем, правозахисницею, борцем за рівність у світі. Загалом це сильна, перспективна, освічена, рішуча, красива та соціально активна жінка.
Запланована трансляція конкурсу Ms World на найпрестижнішому та впізнаваному екрані на площі в центрі Манхеттену в Нью-Йорку, США.
На переможницю конкурсу чекає співпраця з дизайнерами та обкладинки відомих журналів. Корона для конкурсу виготовляється на замовлення по спеціально розробленому дизайну.
Нещодавно конкурс Ms World в особі Олени Бойко отримав нагороду міжнародної премії Charity 100лиця — «Міжнародний конкурс краси для успішних жінок».
Ms World – найграндіозніший міжнародний конкурс краси для успішних жінок, фінал якого щорічно проходить у Сполучених Штатах Америки. В цьому році в межах конкурсу пройде благодійний збір коштів для нашої країни.
- ЄС виділить €7 мільйонів на проєкти зеленої розбудови українських міст
- Франція допоможе у розвитку Чорнобильської зони – Міндовкілля
- З Литви в Україну відправили понад шість тисяч пакетів для крові
- У Бахмуті залишаються 6 тис. мирних жителів, — Верещук
- Українську монету визнали найкращою в світі
- Суд дозволив забудувати багатоповерхівками 16 гектарів біля музею в Пирогові
- Іспанія виділить €1,5 мільйона на створення культурного хабу у Львові