Ms World 2023 – міжнародний конкурс краси для успішних жінок

З 25 по 28 вересня 2023 року у фантастичному місті — Лас-Вегасі в старовинному готелі Сaesars Palace відбудеться грандіозний міжнародний конкурс краси Ms World 2023.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє пресслужба організаторів.

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«Ms World 2023 відкриває двері в чарівний світ краси та великих можливостей» — промовила co-founder Ms World 2023 та національний директор MS. Ukraine World International, володарка титулів Mrs. Ukraine International-2018 та Ms Ukraine World International-2019 Олена Бойко.

Конкурс краси для успішних жінок Ms World 2023 — це не тільки новий крок у професійному та творчому житті сучасної жінки, це ще й платформа для розвитку та інструмент для вдосконалення бізнес-амбіцій.

Організаторками конкурсу Ms World 2023 є володарка титулів Mrs. Ukraine International-2018 та Ms Ukraine World International 2019 Олена Бойко та відома американська модель з українським корінням Меліса Гюн.

Ms World вперше відбувається на національному рівні, і надасть можливість її учасницям висловитися про свою країну, її сучасні тенденції, культуру, бізнес і спортивні досягнення.

Цей конкурс має показати, якою є жінка насправді: красивою, успішною, люблячою матір’ю та дружиною, активним громадським діячем, правозахисницею, борцем за рівність у світі. Загалом це сильна, перспективна, освічена, рішуча, красива та соціально активна жінка.

Запланована трансляція конкурсу Ms World на найпрестижнішому та впізнаваному екрані на площі в центрі Манхеттену в Нью-Йорку, США.

На переможницю конкурсу чекає співпраця з дизайнерами та обкладинки відомих журналів. Корона для конкурсу виготовляється на замовлення по спеціально розробленому дизайну.

Нещодавно конкурс Ms World в особі Олени Бойко отримав нагороду міжнародної премії Charity 100лиця — «Міжнародний конкурс краси для успішних жінок».

Ms World – найграндіозніший міжнародний конкурс краси для успішних жінок, фінал якого щорічно проходить у Сполучених Штатах Америки. В цьому році в межах конкурсу пройде благодійний збір коштів для нашої країни.