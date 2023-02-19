Росія заховала свою бойову авіацію за 200 км від кордону з Україною — ГУР

Росія заховала свою бойову авіацію від ударів ЗСУ щонайменше за 200 км від кордону з Україною.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України, посилаючись на коментар свого представника Андрія Юсова виданню «Kyiv Post».

«Бойова авіація країни-терориста розміщена в основному на території рф, щонайменше за 200 км від державного кордону України поза досяжністю вогню українських сил», — зазначив Юсов.

При цьому він додав, що ці сили в першу чергу можуть бути використані на Донбасі.

«Наступ Росії на сході триває, і це реалізація плану Путіна щодо захоплення до кінця березня територій Донецької та Луганської областей», — сказав Юсов.

Представник ГУР наголосив, що спроба Москви завоювати східні регіони України зазнає невдачі — з літаками чи без них.

«Росії не вдасться реалізувати цей план. Щоб захистити Україну, нам потрібно посилити не лише нашу ППО, а й авіацію зокрема», — додав Юсов.

Раніше у розвідці повідомляли, що у Криму готуються до визволення півострова Україною.

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