Кадиров захотів створити власну ПВК

Глава Чечні Рамзан Кадиров захотів створити свою приватну військову компанію після завершення роботи на держслужбі.

Про це він заявив у своємуTelegram.

«Уже зараз можна впевнено говорити, що «Вагнер» залізно довів свою ефективність у військовому плані і підвів риску під розмовами про необхідність ПВК. Без жодного сумніву, такого роду професійні формування потрібні і необхідні.

Тому я всерйоз планую після завершення роботи на держслужбі скласти конкуренцію нашому дорогому БРАТУ Євгену Пригожину і створити приватну військову компанію. Думаю, що все вийде», — заявив глава Чечні.

Нагадаємо, 9 лютого засновник ПВК «Вагнер» Євген Пригожин заявив, що припинив набір в’язнів до приватної військової компанії.

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