У березні ЄС може узгодити спільні закупівлі боєприпасів для України — Bloomberg

У березні 2023 року країни ЄС можуть домовитися про спільні закупівлі боєприпасів для України.

Про це пише Bloomberg.

Раніше Естонія запропонувала ЄС інвестувати близько €4 млрд у спільну закупівлю мільйона боєприпасів. Ця ідея отримала попередню підтримку Нідерландів і Румунії.

Очікують, що міністри закордонних справ Євросоюзу обговорять цей план під час зустрічі в Брюсселі 20 лютого, а остаточне рішення можуть ухвалити під час зустрічі у березні.

За словами голови МЗС Естонії Урмаса Рейнсалу, альтернативи спільному підходу до інвестицій і закупівель мало, оскільки ринок сам по собі не зміг би витримати масштабного розширення закупівель без державних гарантій.

Міністр закордонних справ Румунії Богдан Ауреску назвав ідею «цікавою», але додав, що йому потрібно вивчити її детальніше.

Премʼєр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що Польща організовує коаліцію, до якої входить Естонія, для фінансування виробництва боєприпасів для України. Ідею про спільні закупівлі розглядають також у Франції.

Нагадаємо, наприкінці січня ЄС схвалив військову допомогу Україні на €500 млн.

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