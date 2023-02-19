За добу авіація ЗСУ 20 разів вдарила по ворогу — Генштаб

Генеральний штаб ЗСУ інформує, що станом на вечір 19 лютого ворог зосереджує зусилля на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках.

За добу ворог завдав 9 ракетних та 11 авіаційних ударів. Здійснив понад 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Є поранені та загиблі серед цивільного населення.

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено. Ворог зберігає військову присутність, на полігонах республіки білорусь триває підготовка підрозділів російських військ. Протягом доби ворожих обстрілів зазнали райони населених пунктів Карповичі, Тимоновичі, Янжулівка Чернігівської області; Атинське, Стукалівка та Запсілля Сумської області, а також Стрілеча, Стариця, Вовчанські Хутори і Строївка на Харківщині.

На Куп’янському та Лиманському напрямках противник обстріляв населені пункти Кам’янка, Дворічна, Гряниківка, Куп’янськ, Берестове, Першотравневе Харківської області; Стельмахівка, Невське, Діброва, Білогорівка на Луганщині та Білогорівка і Роздолівка Донецької області.

На Бахмутському напрямку обстрілів зазнали Берхівка, Бахмут, Іванівське, Біла Гора, Олександро-Шультине, Курдюмівка, Майорськ та Нью-Йорк. Крім того, противник задіяв армійську авіацію для завдання удару в районі Бахмута.

На Авдіївському та Шахтарському напрямках артилерійських обстрілів зазнали Веселе, Авдіївка, Водяне, Первомайське, Красногорівка, Георгіївка, Мар’їнка, Побєда, Новомихайлівка, Вугледар, Шахтарське, Золота Нива, Велика Новосілка, Времівка та Нескучне Донецької області.

На Запорізькому напрямку під вогневе ураження потрапили райони населених пунктів Новосілка Донецької області та Полтавка, Малинівка, Гуляйполе, Чарівне, Новоданилівка, Новоандріївка і Щербаки на Запоріжжі.

На Херсонському напрямку від артилерійського вогню противника постраждали Херсон, Бургунка, Тягинка, Антонівка Херсонської області, а також Очаків — Миколаївської. Постраждали мирні люди.

Авіація Сил оборони за добу завдала 20 ударів по районах зосередження окупантів, сім — по зенітно-ракетних комплексах на вогневих позиціях, а також два удари — по важливих об’єктах противника.

Протягом доби наші захисники збили ворожий літак Су-25, 2 безпілотних літальних апарати типу «Орлан-10» та дрон-камікадзе типу «Ланцет-3».

А підрозділи ракетних військ і артилерії уразили батарею реактивних систем залпового вогню противника.

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