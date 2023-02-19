20 лютого 2023 року — яке сьогодні свято та які пам’ятні події сталися цього дня

Яке свято 20 лютого
20 лютого в Україні відзначається День пам’яті Героїв Небесної Сотні. Цей день став найкривавішим в історії Революції Гідності. 20 лютого 2014 року силові підрозділи режиму Януковича розстріляли близько ста людей на вулиці Інститутській у Києві.
Також сьогодні День початку російської агресії проти України, тому що саме цього дня у 2014 році розпочалась військова операція з метою окупації Криму.
Крім того, у понеділок, 20 лютого розпочинається Масляний тиждень. Раніше Chas News розповідав про історію та традиції свята Масляної та у чому світоглядна відмінність святкування в росії та Україні.
Яке релігійне свято 20 лютого
Православна церква 20 лютого вшановує пам’ять преподобного Луки Елладського. У народі день називають Луковником або Могутницею. Прийнято було цього дня пекти великі цибульні пироги, якими ділилися з бідними.
День ангела 20 лютого
Іменини в цей день святкують: Лука, Парфеній, Петро, Георгій, Олександр та Олексій.
Які історичні події стались 20 лютого
1649 — Богдан Хмельницький розпочав переговори з поляками щодо визначення кордонів Запорізького війська;
1872 — У Нью-Йорку відкрився Метрополітен-музей;
1909 — Опубліковано «Перший маніфест футуризму»;
1940 — Уперше на екранах з’явилася мультиплікаційна пара Том і Джеррі;
2002 — Засновано українське видавництво «Видавничий дім «Школа» (Харків);
2014 — Під час протистояння Майдану та злочинної влади президента Януковича на Інститутській вулиці Беркутом було розстріляно активістів. Загиблих згодом назвали «Небесною сотнею»;
2014 — Вторгнення російського спецназу на територію автономної республіки Крим. День початку російсько-української війни.
Хто народився 20 лютого
1905 — Улас Самчук, український письменник, член уряду УНР у вигнанні.
1921 — Микола Савченко-Миколенко, лейтенант ЧА, хорунжий УПА, командир сотні «Східняки», член Закордонного Представництва УГВР, член Видавничого комітету «Літопис УПА», Лицар Золотого Хреста бойової заслуги 1 класу.
1924 — Сідні Пуатьє, американський актор, режисер і продюсер, перший актор афроамериканського походження, що отримав Оскар.
1925 — Роберт Альтман, американський режисер, сценарист, продюсер.
1926 — Кен Олсен, американський інженер, засновник Digital Equipment Corporation, піонер комп’ютерної індустрії.
1951 — Ґордон Браун, британський прем’єр-міністр.
1963 — Ієн Браун, вокаліст і засновник британського гурту The Stone Roses, нині успішний сольний виконавець.
1966 — Сінді Кроуфорд, американська супермодель і акторка.
1967 — Курт Кобейн, популярний американський рок-музикант («Nirvana»).
1975 — Брайн Літтрел, американський попспівак, член гурту «Backstreet Boys».
1988 — Ріанна, співачка.
Щодня Сhas News відбирає для вас найважливіші новини. Приєднуйтесь до нас у Facebook та Telegram, щоб нічого не пропустити