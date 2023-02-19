20 лютого 2023 року — яке сьогодні свято та які пам’ятні події сталися цього дня

Яке свято 20 лютого

20 лютого в Україні відзначається День пам’яті Героїв Небесної Сотні. Цей день став найкривавішим в історії Революції Гідності. 20 лютого 2014 року силові підрозділи режиму Януковича розстріляли близько ста людей на вулиці Інститутській у Києві.

Також сьогодні День початку російської агресії проти України, тому що саме цього дня у 2014 році розпочалась військова операція з метою окупації Криму.

Крім того, у понеділок, 20 лютого розпочинається Масляний тиждень. Раніше Chas News розповідав про історію та традиції свята Масляної та у чому світоглядна відмінність святкування в росії та Україні.

Яке релігійне свято 20 лютого

Православна церква 20 лютого вшановує пам’ять преподобного Луки Елладського. У народі день називають Луковником або Могутницею. Прийнято було цього дня пекти великі цибульні пироги, якими ділилися з бідними.

День ангела 20 лютого

Іменини в цей день святкують: Лука, Парфеній, Петро, Георгій, Олександр та Олексій.

Які історичні події стались 20 лютого

1649 — Богдан Хмельницький розпочав переговори з поляками щодо визначення кордонів Запорізького війська;

1872 — У Нью-Йорку відкрився Метрополітен-музей;

1909 — Опубліковано «Перший маніфест футуризму»;

1940 — Уперше на екранах з’явилася мультиплікаційна пара Том і Джеррі;

2002 — Засновано українське видавництво «Видавничий дім «Школа» (Харків);

2014 — Під час протистояння Майдану та злочинної влади президента Януковича на Інститутській вулиці Беркутом було розстріляно активістів. Загиблих згодом назвали «Небесною сотнею»;

2014 — Вторгнення російського спецназу на територію автономної республіки Крим. День початку російсько-української війни.

Хто народився 20 лютого



1905 — Улас Самчук, український письменник, член уряду УНР у вигнанні.

1921 — Микола Савченко-Миколенко, лейтенант ЧА, хорунжий УПА, командир сотні «Східняки», член Закордонного Представництва УГВР, член Видавничого комітету «Літопис УПА», Лицар Золотого Хреста бойової заслуги 1 класу.

1924 — Сідні Пуатьє, американський актор, режисер і продюсер, перший актор афроамериканського походження, що отримав Оскар.

1925 — Роберт Альтман, американський режисер, сценарист, продюсер.

1926 — Кен Олсен, американський інженер, засновник Digital Equipment Corporation, піонер комп’ютерної індустрії.

1951 — Ґордон Браун, британський прем’єр-міністр.

1963 — Ієн Браун, вокаліст і засновник британського гурту The Stone Roses, нині успішний сольний виконавець.

1966 — Сінді Кроуфорд, американська супермодель і акторка.

1967 — Курт Кобейн, популярний американський рок-музикант («Nirvana»).

1975 — Брайн Літтрел, американський попспівак, член гурту «Backstreet Boys».

1988 — Ріанна, співачка.

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