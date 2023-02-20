Зеленський про оборону Бахмута: «важливо захистити, але не за будь-яку ціну»

Українські війська захищатимуть Бахмут, доки це буде розумно, та одночасно готуватимуть контрнаступ.

Про це президент Володимир Зеленський заявив в інтерв’ю італійській газеті Corriere della Sera.

На запитання, чи варто втрачати людей заради захисту невеликого міста, він відповів: «Так, це не особливо велике місто. Власне, як і багато інших міст на Донбасі, зруйнованих росіянами. Для нас важливо захищати його, але не за будь-яку ціну і не для того, щоб усі загинули. Ми будемо воювати, доки це буде розумно».

Зеленський додав, що росіяни хочуть вийти на кордони Донецької області і просунутися аж до Дніпра.

«Ми чинимо опір, а тим часом готуємо наступний контрнаступ», — наголосив він.

Він також підкреслив, що Україна готується до короткої війни та швидкої перемоги.

«Що швидше вона (перемога, — ред.) настане, то менше в нас буде жертв. 2014 року конфлікт було заморожено, і це не пішло нам на користь. Мінські угоди дали путіну час підготуватися до раптового нападу в минулому році, ми не потрапимо в ту ж саму пастку знову», — заявив Зеленський.

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