Резніков розповів про «повзучий наступ» росії та підготовку контрнаступу ЗСУ

Російські війська змінили тактику і ведуть «повзучий наступ». Про це міністр оборони Олексій Резніков розповів в інтерв’ю Бабелю.

«Ми з вами бачили реальний наступ 24 лютого 2022 року. З усіх кордонів, окрім західного, величезними броньованими й танковими колонами, з авіацією. Сьогодні на сході вони змінили тактику. Використовують хвилі штурмовими загонами по 10—20 душ максимум. Давайте назвемо це «повзучий наступ», — пояснив він.

За його словами, мета наступу росії — вихід на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей.

Контрнаступ ЗСУ: коли може початися та що дня нього потрібно

Резніков наголосив, що «цивілізований світ розуміє, що перемогти росію на полі бою в Україні реально» і почав поставки до ЗСУ сучасних зразків озброєнь: бойові машини Marder, Bradley, Stryker та західні танки. Проте для їх опанування потрібен час.

«Підготовка танкових екіпажів передбачає злагодженість підрозділів, по суті це штурмові задачі. Це забере якийсь час. Давайте брати реальні терміни — до двох місяців, коли механіки знатимуть як керувати, артилеристи — як стріляти, командири екіпажів — як давати завдання, а техніки — як обслуговувати», — розповів Резніков.

Також необхідно налагодити систему швидкого відновлення техніки прямо на місці, середнього — десь в Україні, а складного — за її межами.

На уточнення, що за таких технічних причин контрнаступ ЗСУ зможе початися не раніше ніж за два місяці, міністр сказав: «Це орієнтовні терміни. Це орієнтовні терміни. Мають бути сили та засоби реалізувати задум Генштабу».

Крім того, він додав, що на час початку контрнаступу впиватимуть і погодні умови.

«І тут питання — якою буде весна. Зараз ми зосереджуємо зусилля на тому, що не маємо дати росіянам успішно піти в наступ. Як будемо готові, вирішимо, коли йдемо в контрнаступ. Зараз прогнозувати, коли це станеться — неправильно», — підкреслив міністр.

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