«Він любить горілку? Ми можемо надіслати»: Зеленський прокоментував заяви Берлусконі

Прем’єр-міністр Джорджа Мелоні зможе зберегти єдність свого уряду щодо підтримки України. Так в інтерв’ю італійській газеті Corriere Della Sera президент Володимир Зеленський прокоментував «пропутінські погляди» Маттео Сальвіні та Сільвіо Берлусконі, партнерів Мелоні по коаліції.

Він зазначив, що для України важливо не втратити підтримку Італії та будь-якої іншої країни.

«Я думаю, що частина нашої слабкості пов’язана з роботою російської пропаганди. Ось чому я особисто створив систему безперервного зв’язку з першого дня вторгнення, щоб надавати справжню версію фактів», — сказав Зеленський.

Президент наголосив, що приходу російських танків завжди передує дезінформаційна кампанія, проте заявив, що «Джорджа — сильна жінка, яка зможе зберегти свій уряд».

Також Зеленський окремо прокоментував скандальні заяви Берлусконі.

«Я чув заяви Берлусконі. Я не знаю його особисто. Але, можливо, треба йому теж щось надіслати. Він любить горілку? У нас в Україні дуже хороша якість, якщо він хоче, що йому її надішлемо», — сказав Зеленський.

Нагадаємо, у жовтні італійські ЗМІ опублікували аудіозапис виступу Берлусконі на закритій зустрічі зі своїми однопартійцями. На ньому він розповів, що отримав на день народження від путіна 20 пляшок горілки і «дуже милого листа». «Я відповів пляшками Ламбруско і не менш милим листом. Мене оголосили одним п’яти його справжніх друзів», — сказав тоді політик.

Потім він неодноразово критикував українського президента та наголошував на підтриманні зв’язків з росією. Наприклад, 12 лютого Берлусконі заявив, що, «якби Зеленський припинив напад на «л/днр», війни б не сталося».

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