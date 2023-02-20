Зеленський увів в дію рішення РНБО про санкції проти Московської біржі та російських банкірів

Президент України Володимир Зеленський своїм указом увів в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 19 лютого 2023 року «Про застосування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)».

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє «Укрінформ».

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«Увести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 19 лютого 2023 року «Про застосування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)» (додається)», – йдеться у документі.

РНБО, зокрема, підтримала внесені Службою безпеки України та Національним банком України пропозиції щодо застосування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій). Так, до списку увійшли члени наглядових рад та заступники керівників російських банківських установ. Загалом 333 особи.

Контроль за виконанням рішення Ради національної безпеки і оборони України, введеного в дію цим Указом, Президент поклав на Секретаря РНБО.

Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.