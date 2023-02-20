Гуменюк розповіла, яку небезпеку несе підводний човен з «Калібрами» у морі

Російські війська можуть завдати ракетного удару з підводного човна у будь-який момент. Про це в ефірі телемарафону заявила речниця Оперативного командування «Південь» Наталія Гуменюк.

«Що стосується очікування посилення якихось дистанційних впливів противника, як-от ракетні удари, то небезпека залишається. Вони можуть завдавати і точкових ракетних ударів, про які ми попереджали», — сказала вона.

Гуменюк зазначила, що зараз на бойовому чергуванні у Чорному морі перебуває лише один носій крилатих ракет «Калібр». Однак це підводний човен, пуски з якого важко вчасно відстежити.

«Виявлення пусків ракет із підводних човнів дуже ускладнене для роботи нашої протиповітряної оборони», — пояснила вона.

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