СБУ повідомила про підозру Черкаському митрополиту УПЦ (МП) Феодосію (фото)

Керівнику Черкаської єпархії УПЦ (МП) повідомили про підозру у розпалюванні міжконфесійної ворожнечі. Про це повідомляє пресслужба СБУ.

У спецслужбі не назвали імені священника, проте єпархію очолює митрополит Черкаський та Канівський Феодосій (Снігірьов).

«Митрополит у публічних висловлюваннях серед священнослужителів і вірян та в офіційних коментарях поширював заклики, що порушують рівноправність громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності та переконань», — заявили в СБУ.

Також повідомляється, що під його керівництвом адміністратор сайту єпархії розміщував матеріали з пропагандистських сайтів РПЦ («patriarchia.ru» та «pravmir.ru»). У цих публікаціях нав’язувалися «ідеї рашизму» та популяризували кремлівський режим.

У результаті митрополиту повідомили про підозру за ст. 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, релігійної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками) Кримінального кодексу України.

Крім того, вирішується питання щодо кваліфікації дій інших причетних за ст. 436-2 Кримінального кодексу України (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії російської федерації проти України, глорифікація її учасників).

Нагадаємо, СБУ вже передала справа до суду щодо митрополита Тульчинського та Брацлавського Іонафана (Єлецьких), а також повідомила про підозру колишньому керівнику Кіровоградської єпархії Іосафу (Губеню).

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