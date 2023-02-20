МЗС анонсувало «сюрприз»: до Києва їде один з «головних» партнерів

Міністерство закордонних справ анонсувало 20 лютого візит одного «головних» західних партнерів України, проте кого саме поки не кажуть.

Про це в ефірі телемарафону заявив заступник голови МЗС Андрій Мельник.

«Давайте ми поки збережімо цю інтригу і не будемо забігати наперед. Я сподіваюся, що той сюрприз, який готується, що все вдасться», — сказав він.

Він наголосив, що для України дуже важливо, що напередодні перших роковин повномасштабного вторгнення, відчути підтримку не лише підтримку на словах, але і ще більшу допомогу і так само «присутність наших важливих, головних партнерів у Києві».

Мельник відмовився розповісти, кого саме чекають у столиці, попросивши «почекати, бо залишилося зовсім недовго».

Відзначимо, зранку у Києві перекриті частина вулиць у центрі міста, внаслідок чого на дорогах утворилися великі корки.

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