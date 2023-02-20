Україна розпочала тиждень з резервом потужності в енергосистемі — міністра

20 лютого українська енергосистема працюватиме з резервом потужності. Про це повідомив міністр енергетики Герман Галущенко.

«У перший робочий день тижня, незважаючи на збільшення обсягів споживання, генерація продовжує стабільно виробляти електроенергію, із резервом забезпечуючи потреби споживачів», — зазначив він.

Водночас у деяких регіонах можливі нетривалі відключення електроенергії, пов’язані із ремонтами електромереж.

В Укренерго пояснили, що електроспоживання поступово збільшується, однак через сприятливі погодні умови та поступове зростання світлового дня збільшилась робота електростанцій з відновлюваних джерел енергії, які працюють переважно у денні години.

Імпорт електроенергії незначний і наближається до нульових значень в результаті стабілізації електропостачання в країні.

Ліміти споживання до областей 20 лютого не доводились. Крім того, виміри фактичного споживання проводяться відповідно до графіка у Львівській та Одеській областях.

При цьому в Одеському районі та в Одесі виміри будуть проводитись з урахуванням обсягів обмежень під час застосування графіків погодинних відключень, що пов’язано з мережевими обмеженнями, які наразі все ще існують.

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