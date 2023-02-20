На ЗАЕС поселили 600 мобілізованих росіян — Енергоатом

Окупаційна влада розмістила у бомбосховищі Запорізької АЕС понад 600 мобілізованих і курсантів з рф. Про це повідомляє пресслужба Енергоатому.

Новоприбулих військових розквартирували у бомбосховищі заводу з нестандартного обладнання (НСО), де вони чекають перекидання на донецьку ділянку фронту.

Водночас на покрівлі п’ятого енергоблоку росіяни облаштували кулеметну позицію, а також розмістили блокпости біля всіх входів на чисті естакади, через які персонал зі спецкорпусів потрапляє безпосередньо до енергоблоків.

Також окупанти продовжують зводити укріплення та будувати військові споруди навколо енергоблоків станції та її сухого сховища відпрацьованого ядерного палива (ССВЯП).

«Такі дії росіян є категорично неприпустимими і порушують всі наявні норми ядерної та радіаційної безпеки», — заявили в Енергоатомі.

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