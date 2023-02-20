Президент США  Джозеф Байден приїхав до Києва

Президент США Джозеф Байден перебуває з офіційним візитом у Києві 20 лютого.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляють Українська правда.

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Вранці 20 лютого у Києві були перекриті вулиці у центрі міста, поблизу посольства США, а також дороги від посольства у сторону до центрального залізничного вокзалу.

Представники влади – ні української, ні американської – приїзд Байдена не анонсували. Ці заходи безпеки цілком зрозумілі під час війни. Водночас повідомлялося, що президент США Джо Байден протягом 20-22 лютого відвідає з візитом сусідню Польщу.