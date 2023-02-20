Укрпошта випустить марку ПТН ПНХ – ФОТО

До 24 лютого, річниці повномасштабного вторгнення РФ в Україну, «Укрпошта» випустить марку ПТН ПНХ.
Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє The Village Україна.
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«Завтра Путін звернеться з «посланием» до злочинного російського парламенту, тож ми вирішили послати його вже сьогодні», – коментує гендиректор Ігор Смілянський.
За його словами, передати настрій цієї дати було непросто. Врешті зупинилися на варіанті з артом вуличного художника Бенксі, яке він залишив на руїнах у Бородянці. Боротьбу хлопчика на арті, який долає чоловіка, схожого на Путіна, порівнюють із боротьбою Давида і Голіафа. Цей хлопчик уособлює усіх українців, додає Смілянський.
Марку випустять тиражем 250 тисяч листів (у кожному по шість марок). Передзамовити її можна за посиланням.
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