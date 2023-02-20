Близько у 100 містах світу відбудуться акції на підтримку України

Світло переможе темряву! Під таким гаслом у близько 100 містах світу відбудуться акції на підтримку України. Заходи присвячені відзначенню річниці повномасштабного вторгнення росії в Україну. Їх мета – наголосити на необхідності надання більшої підтримки України та посилення санкцій проти агресора – рф – щоб зупинити війну та забезпечити перемогу України у боротьбі за незалежність та збереження територіальної цілісності.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє пресслужба організаторів.

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У період з 23 по 26 лютого відбудуться маніфестації, які нагадають світу, що вже рік триває кровопролитна війна, по тому як російська федерація здійснила віроломне повномасштабне вторгнення в Україну. Організаторами на місцях виступають активісти українських громад та діаспори. Співорганізатор акцій і координатор кампанії – об’єднання громад України – Communities Army of Ukraine.

Кампанія під назвою #LightWillWinOverDarkness також покликана нагадати міжнародній спільноті, що війна, розв’язана кремлем проти українського народу ще 2014 року, триває вже 9 років. Організатори наголошують, що “жовто-блакитне світло” має перемогти, а московсько-путінська темрява – зазнати поразки. Під час демонстрацій мітингарі планують використовувати синьо-жовті ліхтарики, свічки, дехто – факели та файери, відтворюючи таким чином символічний сенс, закладений у назву зазначеної кампанії. У деяких містах планується створити флешмоб “жива мапа України” з учасників акцій, які триматимуть у руках увімкнені ліхтарики.

Натхненням для гасла глобальних акції на підтримку України у річницю повномасштабного вторгнення стала фраза, яку президент України Володимир Зеленський виголосив у Європейському Парламенті: “Життя переможе смерть, а світло – темряву” (“Life will win over death, and light will win over darkness”). Американський журнал Time розмістив цю цитату на прапорі України на своїй обкладинці.

Також координатори кампанії планують на основі статті відомого американського історика та письменника Тімоті Снайдера «Why the world needs Ukrainian victory? Fifteen reasons» підготувати 15 плакатів з кожною з причин, що наводяться автором, та організувати їх використання під час демонстрацій.

Окрім того, мітингарі роздаватимуть перехожим листівки, що міститимуть відому формулу миру президента Зеленського, яка складається з 10 умов.

Міста проведення акції

Українців запрошують долучитися до акції у щонайменше 29 країнах і 95 містах (міста, що підтвердили свою участь станом на 15 лютого):

Австралія – Сідней, Канбера, 24 лютого;

Австрія – Відень, Зальцбург, 24 лютого;

Бельгія – Брюссель, 24 лютого;

Хорватія – Загреб, 25 лютого;

Кіпр – Нікосія, 24 лютого;

Чехія – Брно, Прага, 24 лютого;

Данія – Копенгаген, Орхус, 24 лютого;

Фінляндія – Гельсінки, 24 лютого;

Франція – Діжон, Гренобль, Ліон, Нант, Париж, Сен-Рафаель, Сен-Назер, Стразбург, Руан, Валанс – 24 лютого; Коголен – 25 лютого;

Грузія – Батумі, Тбілісі, 24 лютого;

Німеччина – Аахен, Аугсбург, Берлін, Дортмунд, Фрайбург, Франкфурт, Ґеттінґен, Гамбург, Гальберштадт, Гайльбронн, Єна, Констанц, Лейпциг, Мангайм, Мюнстер, Мюнхен, Нюрнберг, Ольденбурґ, Оснабрюк, Регенсбург, Штутгарт, 24 лютого;

Греція – Афіни, Салоніки, 24 лютого;

Угорщина – Будапешт, 24 лютого;

Італія – Брешія, Мілан, Турин, 24 лютого; Рим – 26 лютого;

Литва – Вільнюс, Шяуляй, 24 лютого;

Мальта – Валлетта, 24 лютого;

Мексика – Мехіко, 24 лютого;

Молдова – Кишинів, 24 лютого;

Нідерланди – Лейден, 24 лютого;

Норвегія – Осло, Ставангер, 24 лютого;

Польща – Краків, Люблін, Ряшів, Варшава, 24 лютого; Катовіце – 25 лютого;

Португалія – Лісабон, 24 лютого;

Румунія – Бухарест, 24 лютого;

Словаччина – Братислава, 24 лютого;

Словенія – Любляна, 24 лютого;

Іспанія – Аліканте, Барселона, Калп, Мадрид, Валенсія, 24 лютого; Плайя-де-Аро – 25 лютого;

Швеція – Гетеборг, Лінчепінг, Стокгольм, 24 лютого;

Швейцарія – Базель, Женева, Цюріх, 24 лютого;

Туреччина – Стамбул, 24 лютого;

Сполучене Королівство – Данді, Глазго, Ліверпуль, Лондон, Ловстофт, Шеффілд, 24 лютого;

США – Остін (Техас) – 23 лютого; Вест-Палм-Біч (Флорида) – 24 лютого; Сан-Франциско (Каліфорнія).

Щоб приєднатись до акції, потрібно заповнити анкету.

Армія Громад України, до якої входять представники українських громад з десятків держав світу, асоціації та об’єднання українців за кордоном, сприяє поширенню інформації про воєнну агресію рф проти України та необхідність підтримки України у боротьбі за незалежність та збереження територіальної цілісності. Зокрема, було проведено низку акцій на підтримку України у десятках країнах світу та більше сотні міст. У січні до Дня Соборності відбулися міжнародна кампанія #UkraineUnitedWithTheWorld під гаслами “Україна об’єднана з усім світом” і “Світ єднається у підтримці України”.