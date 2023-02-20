ЄБРР інвестує у будівництво М10 Lviv Industrial Park $24,5 млн

ЄБРР стане власником частки 35% М10 Lviv Industrial Park. Обсяг інвестицій від Європейського банку становитиме до $24,5 млн, з яких $5,5 млн буде виділено одразу для фінансування завершення будівництва першої черги проєкту.
Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє Mind.ua
Читай також: В Україні за прикладом Ізраїлю хочуть страхувати від воєнних ризиків інвестиції в промисловість
М10 Lviv Industrial Park – багатофункціональний індустріальний парк, розташований за 60 км від українсько-польського кордону, який будує Dragon Capital Investment Limited, надасть нові виробничі та логістичні приміщення, необхідні для стійкої гуманітарної та економічної діяльності в Україні як під час війни, так і під час післявоєнного відновлення.
ЄБРР загалом інвестує до $24,5 млн для розвитку проєкту вартістю $70 млн, з яких до $5,5 млн буде направлено на завершення будівництва першої черги проєкту. Будівництво першої черги було перервано воєнним вторгненням до України у лютому 2022 року, але відновилося вже влітку. Завершення будівництва першого складського комплексу площею 14 400 кв. м очікується у другій половині 2023 року.
Інвестиції ЄБРР у М10 Lviv Industrial Park ліквідують дефіцит фінансування, спричинений несприятливими ринковими умовами, а також відповідають позиції ЄБРР стосовно України та загальної реакції банку на кризу.
- ЄС виділить €7 мільйонів на проєкти зеленої розбудови українських міст
- Франція допоможе у розвитку Чорнобильської зони – Міндовкілля
- З Литви в Україну відправили понад шість тисяч пакетів для крові
- У Бахмуті залишаються 6 тис. мирних жителів, — Верещук
- Зеленський увів в дію рішення РНБО про санкції проти Московської біржі та російських банкірів
- Українську монету визнали найкращою в світі
- Суд дозволив забудувати багатоповерхівками 16 гектарів біля музею в Пирогові
- Іспанія виділить €1,5 мільйона на створення культурного хабу у Львові