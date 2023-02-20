ЄБРР інвестує у будівництво М10 Lviv Industrial Park $24,5 млн

ЄБРР стане власником частки 35% М10 Lviv Industrial Park. Обсяг інвестицій від Європейського банку становитиме до $24,5 млн, з яких $5,5 млн буде виділено одразу для фінансування завершення будівництва першої черги проєкту.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє Mind.ua

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М10 Lviv Industrial Park – багатофункціональний індустріальний парк, розташований за 60 км від українсько-польського кордону, який будує Dragon Capital Investment Limited, надасть нові виробничі та логістичні приміщення, необхідні для стійкої гуманітарної та економічної діяльності в Україні як під час війни, так і під час післявоєнного відновлення.

ЄБРР загалом інвестує до $24,5 млн для розвитку проєкту вартістю $70 млн, з яких до $5,5 млн буде направлено на завершення будівництва першої черги проєкту. Будівництво першої черги було перервано воєнним вторгненням до України у лютому 2022 року, але відновилося вже влітку. Завершення будівництва першого складського комплексу площею 14 400 кв. м очікується у другій половині 2023 року.

Інвестиції ЄБРР у М10 Lviv Industrial Park ліквідують дефіцит фінансування, спричинений несприятливими ринковими умовами, а також відповідають позиції ЄБРР стосовно України та загальної реакції банку на кризу.