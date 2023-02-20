Від Буша до Байдена: скільки разів відвідували Київ президенти США та про що вони говорили

20 лютого президент США Джо Байден з неоголошеним візитом приїхав до Києва. Він вже пройшовся з Володимиром Зеленським по центру столиці, повідомив про новий пакет військової допомоги та запевнив у подальшій підтримці України.

Chas News розповідає, чим запам’яталися попередні візити американських президентів та скільки встиг відвідати українську столицю Джо Байден у минулі роки.

Скільки разів Київ відвідували президенти США

Нинішній візит президента США став лише шостим в історії українсько-американських відносин.

Розпочав цю естафету на початку серпня 1991 року Джордж Буш-старший. Тоді у своєму виступі перед Верховною Радою він хвалив реформи Горбачова та застерігав українців від «суїцидального націоналізму» та прагнення до «незалежності, щоби замінити далеку тиранію на місцеву деспотію». Цю скандальну промову у США навіть прозвали «Chicken Kyiv speech» (у переносному значенні боягузлива промова).

Рекордсменом серед президентів по кількості візитів до України став Білл Клінтон, який завітав до Києва тричі. Вперше — 12 січня з неофіційним візитом. Тоді він в аеропорту Бориспіль півтори години спілкувався з президентом Леонідом Кравчуком, який у результаті погодився на американські умови ядерного роззброєння України. 14 січня ці домовленості скріпили спільною заявою за підсумками україно-російсько-американських переговорів у Москві.

У травні 1995 року Клінтом вже зустрічався у Києві з новим українським президентом Леонідом Кучмою. Тоді ніяких скандальних чи доленосних заяв він не робив, але відзначився виступом перед студентам у Київському національному університеті імені Шевченка, який завершив словами «Слава Україні».

5 червня 2000 року Клінтог відвідав Україну востаннє. Тоді головною темою переговорів стало закриття Чорнобильської АЕС та виділення США $78 млн на будівництво об’єкту «Укриття». Тоді голова Білого дому знову завершив свою промову українською «Слава Україні!» — цього разу на Михайлівській площі.

Наступник Клінтона у президентському кріслі Джордж Буш-молодший відвідав Україну лише раз — навесні 2008 року. Тоді він під час зустрічі з президентом Віктором Ющенком був підписаний план дій Україна-США на 2008-2009 роки і дві угоди економічне та наукове співробітництво. Проте найголовніше — підтримав прагнення України та Грузії вступити до НАТО. Проте вже за кілька днів на Бухарестському саміті через небажання Німеччини та Франції псувати стосунки з росією Україні фактично відмовили у приєднанні до «Плану дій щодо набуття членства» відклали.

Барак Обама за два президентських терміни так і не приїхав до України. Графік Дональда Трампа теж виявився надто завантаженим.

Натомість на початку повномасштабного російського вторгнення до України завітала перша леді Джилл Байден. 8 травня дружину президента помітили в Ужгороді, де вона зустрілася з вимушеними переселенцями та Оленою Зеленською.

Скільки разів та коли відвідував Україну Джо Байден

Ненабагато частіше Україну відвідували віцепрезиденти. У серпні 1994 року до Києва звітав Альберт Гор, у вересні 2008 року — Дік Чейні.

А рекордсменом став саме Джо Байден, коли обіймав посаду віцепрезидента США при Обамі. Тоді він відвідав Україну шість разів: у липні 2009-го, березні, червні й листопаді 2014-го, грудні 2015-го, січні 2017-го.

Під час першого візиту, який відбувся на фоні чергової спроби перезавантаження відносин США та росії, він запевняв, що Вашингтон як і раніше підтримує суверенітет і незалежність України та не визнає поділ світу на зони впливу.

Під час наступних візитів Байден запевняв Україну у продовженні американської підтримки на фоні російської агресії та водночас закликав до рішучої боротьби з корупцією та проведення реформ. «Дуже важливо, щоб ви й надалі зміцнювали всі свої антикорупційні відомства, позбулися тих, хто хоче повернути Україну до кумівства та клептократії», — казав він під час свого візиту у січні 2017 року.

Крім того, саме Байден став першим американським високопосадовцем після проголошення незалежності України, який виступив у Верховній Раді. Свою історичну промову він виголосив 8 грудня 2015 року.

Тоді Байден закликав українських політиків згуртуватися, заявив, що Україна повинна впоратися з двома викликами — вторгненням Росії та корупцією, закликав виконати зобов’язання за Мінськими угодами і пообіцяв, що США ніколи не визнають анексію Криму.

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