У Курській області шестеро строковиків загинули через «бавовну» у бліндажі

У понеділок, вранці, 20 лютого у Курській області строковики влаштували вибух у бліндажі.

Про це повідомляє Telegram-канал Baza.

«Військовослужбовці, які розташувалися в бліндажі, топили піч і необачно хлюпнули туди бензин», — йдеться у повідомленні.

Після цього пролунав вибух і спалахнуло полум’я, а на вулицю вдалося вибігти лише двом військовим.

За попередніми даними, шестеро строковиків загинули. Однак їхні тіла поки не виявили — зараз з бліндажа відкачують воду після гасіння пожежі.

Нагадаємо, раніше росЗМІ повідомляли, що у Луганській області російський мобілізований втік з автоматом з військової частини.

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