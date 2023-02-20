Захід не дасть Україні $700 млрд на повоєнну відбудову, – Офіс президента

Капітал від партнерів — це десятки, але не сотні мільярдів доларів, кажуть на Банковій. Насамперед гроші підуть на відновлення шкіл, дитсадків, доріг та енергооб’єктів. “Україна не отримає від західних партнерів прямої державної допомоги на 700 млрд. доларів для повоєнного відновлення” – зазначив заступник голови ОП Ростислав Шурма.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє «Укрінформ».

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У структурі зруйнованого майна 80% із 700-750 млрд доларів, які потрібно інвестувати в Україну, це приватні проєкти, пояснив урядовець.

“Ми повинні розуміти, що не отримаємо держдопомоги на $700 млрд. Бюджетний і концесійний капітал від наших партнерів матиме обмежений характер. Це будуть десятки мільярдів доларів, але точно не сотні”, — зазначив заступник голови ОП Ростислав Шурма.

Україна, за його словами, створює інфраструктуру для переробки міжнародної фінансової допомоги та окремі інституції. Саме ці інститути направлятимуть гроші в ті сфери, де неможливий приватний капітал — відновлення шкіл, садів, мостів та інше, заявив Шурма.

“Для всього, де можна робити цивілізований західний бізнес, ми намагатимемося створювати всі умови, щоби заходив великий приватний капітал”, — поділилися планами на Банковій.

Відповідаючи на запитання щодо можливості швидкого відновлення України, Шурма заявив про отримання “першого мільярда”.

“Ви правильно говорите про перший мільярд, декларацію про мільярди або сотні мільйонів від окремих інститутів для того, щоб латати найбільші діри. Виділяємо також кошти з резервного фонду. Але основний фокус — на функціонуванні держави. Ми не можемо нашим партнерам сказати: “Дайте десятки мільярдів сюди та ще десятки мільярдів сюди. Ми розставляємо пріоритети”, — пояснив він.

Пріоритети відновлення, як пояснив Шурма, мають такий вигляд: школи, садки, дорожня інфраструктура, енергетика та базова гуманітарна сфера. У регіонах є й критичні точки — уряд ухвалює рішення, де є найгостріша потреба.