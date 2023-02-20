ПТН ПНХ. «Укрпошта» випускає нову марку до річниці повномасштабного вторгнення (фото)

24 лютого, у річницю повномасштабного вторгнення росії в Україну, «Укрпошта» введе в обіг нову марку із назвою «ПТН ПНХ». Передзамовити марку можна вже зараз.

Про це повідомив Ігор Смілянський, генеральний директор АТ «Укрпошта».

«Завтра путін звернеться з «посланием» до злочинного російського парламенту, тож ми вирішили послати його вже сьогодні», — написав Смілянський.

На поштовій марці представлено одне з семи графіті всесвітньо відомого вуличного художника Бенксі, створених ним анонімно в Україні в 2022 році. Графіті з дзюдоїстом, відправленим в нокаут, художник намалював на стіні зруйнованого будинку у смт Бородянка Київської області.

Тираж марки складає 250 тис. листів: у кожному по 6 марок. Передзамовити марку можна за посиланням. Де і як відбудеться офіційний запуск наразі не повідомляється.

«Майбутнє — в особі хлопчика, обов’язково переможе минуле, яке засіло в голові хворого диктатора і всіх, хто його підтримує. Або, як сказав Президент на Мюнхенській конференції минулого тижня — Давид переможе Голіафа», — додав Смілянський.

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