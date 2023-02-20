Повінь – зміна системи

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У Чернігові триває відновлення бібліотеки Коцюбинського

20.02.2023

Вибиті вікна, розгромлений дах та руйнування системи опалення. Таких пошкоджень зазнала міська бібліотека імені Коцюбинського внаслідок ворожого обстрілу 27 лютого 2022 року. Наразі там вже встановлено вікна та завершуються роботи з перекриття даху.

Про це повідомляє Amazing Ukraine.

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На сьогоднішній день вже в нас є проєкт капітального ремонту цієї будівлі і ми рухаємося поетапно. Завдяки нашим партнерам, донорам з міста Варшави, «Бюро культурної спадщини», які організували нам і допомогли встановити 181 квадратний метр вікон. В проєкті йдуть активно роботи по ремонту даху, в нашому проєкті ЧМР і ми тішимося від того, що вже ми можемо облаштовувати потихеньку все, що знаходиться в приміщенні, – повідомив начальник Управління культури та туризму ЧМР Олександр Шевчук.

Загалом вибуховою хвилею було пошкоджено понад 70% книжкового фонду. Ті книжки, які все ж таки вдалося врятувати, бібліотекарі ретельно перевіряли на наявність скла, аби в майбутньому не наражати читачів на небезпеку.

За словами начальника Управління культури та туризму, завершення відновлювальних робіт очікується вже у травні. Серед подальших планів – створення креативного простору в бібліотеці. Допомагатимуть в розробці дизайн-проєкту іноземні партнери з Вільнюсу.

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