З початку 2023 року СБУ викрила понад 30 освітян-колаборантів

З початку 2023 року СБУ викрила більше ніж 30 педагогів, які співпрацюють з окупантами та допомагають запроваджувати російські програми «освіти» в окупованих районах півдня та сходу України.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Серед них — керівники створених російськими окупантами «відділів освіти», а також директори захоплених українських шкіл та ліцеїв.

У звільненому Херсоні викрили очільниць двох середніх навчальних закладів, які знищили українські підручники та нав’язували кремлівське бачення історії України.

Також вони змушували вчителів проводити заняття російською мовою за програмами країни-агресора. У разі відмови — погрожували «повідомити» до окупаційних органів та залякували переслідуваннями з боку рашистів.

А у тимчасово захопленому Сєверодонецьку ідентифікували очільницю місцевого «відділу освіти» терористичної організації «лнр». З початку вересня минулого року вона активно «відновлювала» роботу освітніх інституцій на користь рф.

Для цього закликала місцевих педагогів підтримати російських загарбників та влаштовуватись викладачами у підконтрольні їм школи. У разі згоди обіцяла лояльне відношення окупантів та «зарплату» у російських рублях.

Крім того, викрили керівницю «районного управління освіти Новопсковського району лнр», яка періодично організовує поїздки вчителів на «курси переформатування» до російського міста Воронеж.

Цим та іншим фігурантам повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу:

ст. 111-1 (колабораційна діяльність);

ст. 111-2 (пособництво державі-агресору).

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