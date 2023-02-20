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Шмигаль розповів, скільки коштів вже акумулювати на відновлення України

20.02.2023

На спецрахунку для відновлення України вже є 17 мільярдів гривень, також протягом року очікуються надходження від НБУ та міжнародних донорів.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляють Українська правда.

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«Наразі ми вже маємо на спецрахунку 17 млрд грн для відновлення. Також заплановано до кінця року надходження 35,5 млрд грн від доходів НБУ й 1,5 млрд доларів від США. Крім того, маємо політичну домовленість з Урсулою фон дер Ляєн про допомогу ЄС в розмірі 1 млрд євро», – додав прем’єр-міністр Денис Шмигаль .

Також Шмигаль заслухав інформацію щодо ситуації з електропостачанням, будівництвом фортифікаційних укріплень, розгортання Пунктів незламності, відновлення соціальних та медичних установ у Дніпропетровській, Донецькій, Луганській та Харківській областях.

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