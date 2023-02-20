У Горенці амбулаторія стала прикладом зеленого відновлення країни.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляють Українська правда.

Читай також: Міністр оборони Канади у Києві оголосила про передачу 200 бронемашин Senator

Росіяни завдали збитків українській інфраструктурі майже на 140 млрд дол і щодня продовжують нищити все, до чого можуть дотягнутися. Але рано чи пізно все доведеться відновлювати.

І українська влада і міжнародні партнери сходяться на думці, що відновлення має відбуватися за принципом «краще, ніж було до». Тобто, при відновленні житла та об’єктів критичної інфраструктури мають використовуватися кращі сучасні підходи і технології.

Більше того, відновлення повинно відбуватися з урахуванням процесу декарбонізації та незалежності від російських енергоресурсів.

Поки війна ще триває, на звільнених територіях уже відбудовують зруйновану інфраструктуру, показуючи приклад, яким може бути відновлення.

Одним з таких взірців може послужити нещодавно відкрита медична амбулаторія у селі Горенка, яке відділяє Київ від загорьованих Бучі та Гостомеля. Село так само сильно постраждало під час спроби наступу росіян на столицю у лютому-березні 2022 року.

Дісталось і місцевій медичній амбулаторії, але за кошти міжнародних партнерів медзаклад був відновлений. І не просто відновлений, тепер це сучасна будівля, яка зменшила викиди вуглекислого газу та знизила витрати на опалення на 80%.

Реконструкція системи опалення дала можливість підвищити енергоефективність амбулаторії За кошти міжнародних партнерів у медзакладі встановили тепловий насос «ґрунт-вода» та гібридну сонячну електростанцію.

Як все це працює, і чому має стати прикладом для інших аналогічних об’єктів, які будуть відновлюватись, в тому числі для приватних.

Енергонезалежність, економія, нульові викиди вуглецевого газу

Попри свою назву «Гостомельський центр первинної медико-санітарної допомоги» розташований в селі Горенці. Амбулаторія розрахована на обслуговування пацієнтів також з сусіднього села Мощун. До початку великої війни в цих населених пунктах мешкали приблизно 10 тисяч людей.

Якби не цей заклад, всім їм для обстеження та отримання консультацій потрібно було б їхати значно далі – до Бучі, Ірпеня або Києва.

Пошкоджені вікна замінили за кошти державного бюджету. А ось опалювальну систему ремонтували власними силами – її зварювали працівники комунального обслуговуючого підприємства. Паралельно почали шукати варіанти альтернативного енергозабезпечення й опалення.

Згодом громадська організація «Екодія» спільно з Greenpeace та ще двома організаціями запропонували проєкт зеленої реконструкції амбулаторії.

В амбулаторії встановили гібридну сонячну електростанцію потужністю 12 кВт, акумулятори ємністю 8 кВт год та тепловий насос потужністю 20 кВт. Вона дозволить забезпечити безперебійну роботу лікарні за будь-яких умов, адже її потужність здатна покривати близько 60% потреб закладу в електроенергії.

Вартість реконструкції системи опалення та встановлення сонячних панелей – 56 тисяч євро. З цієї суми у приблизно 25 тисяч євро обійшлась гібридна сонячна електростанція, а інші 31 тис євро – тепловий насос.

Проєкт у формі гранту профінансував Greenpeace Центральної та Східної Європи. Ці витрати повністю окупляться через 6-7 років.

Олена Юзвак додає, що енергії, яку генерує сонячна електростанція, достатньо для покриття потреб амбулаторії – комп’ютери, електрокардіографи, функціональне обладнання.

Для живлення теплового насоса використовують електроенергію з мережі, але він дозволяє суттєво економити кошти на опаленні у порівнянні з природним газом.

Якщо не брати до уваги опалення, то амбулаторія може працювати в автономному режимі. Об’єму акумуляторів вистачає, щоб покривати потреби в електроенергії у вечірній та нічний час. А зараз, коли є планові та аварійні відключення електроенергії, заклад може працювати безперебійно.

Реконструкцію амбулаторії зі встановленням сонячної електростанції та теплового насоса виконали приблизно за чотири місяці.