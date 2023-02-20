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Для відновлення Трипільської ТЕС Нідерланди відправили ще 40 вантажівок обладнання

20.02.2023

Днями прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте разом з міністром енергетики України Германом Галущенком відвідали Трипільську ТЕС. Наразі ж стало відомо, що країна візьме участь у відновленні цієї станції на Київщині, яка була пошкоджена внаслідок влучання російського снаряду 24 лютого торік.

Про це повідомляє Amazing Ukraine.

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“З Нідерландів до України уже їдуть трансформатори. Я вивчаю питання від Кабінету Міністрів щодо реконструкції цієї ТЕС. 40 вантажівок з обладнання уже прибули на заміну зруйнованому і ще 40 у дорозі. На щастя, під час обстрілів цієї ТЕС ніхто з людей не загинув, всі були в бомбосховищі, а обладнання Нідерланди допоможуть відновити” – прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте

До слова, Нідерланди вже не вперше надають фінансову і технічну допомогу для відновлення енергосистеми України. Наразі країна передала вже 300 тонн енергетичного устаткування.

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