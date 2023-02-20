У Північному морі росія може вдатись до диверсій — нідерландська розвідка

Російські спецслужби готують серію диверсій у територіальних водах Нідерландів у Північному морі.

Про це 20 лютого заявила Служба військової розвідки та безпеки Нідерландів (MIVD), пише Reuters.

Повідомляється, що останніми місяцями росія намагалася отримати розвіддані про вітрові електростанції.

Нідерландські кораблі морської піхоти та берегової охорони вивели російське судно з Північного моря, «перш ніж будь-які спроби саботажу могли увінчатися успіхом».

«В останні місяці ми бачили, як російські субʼєкти намагалися зʼясувати, як працює енергетична система у Північному морі. Ми бачимо це вперше. Росія складає мапу того, як функціонують наші вітряні парки у Північному морі. Їх дуже цікавить, як вони можуть атакувати енергетичну інфраструктуру», — сказав Свілленс.

Глава розвідки додав, що такі дії рф дають зрозуміти, що «загроза для Нідерландів є більша, ніж здається на перший погляд». Крім вітрових електростанцій, росія також зацікавлена у зборі даних про інтернет-кабелі та газопроводи.

За інформацією нідерландської розвідки, йдуть «підготовчі дії до заворушень і диверсій». Спецслужби вже деякий час попереджають, що також можливий таємний напад на інші життєво важливі об’єкти, наприклад, на пункти постачання питної води.

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