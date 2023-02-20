10 гривень із кожного придбаного квитка на фільм «Мирний-21» передадуть фонду «Повернись живим»

Із 22 лютого 2023 року в широкий національний прокат виходить воєнна екшн-драма режисера Ахтема Сеітаблаєва. Це історія про прагнення до свободи, довіру та відданість, заснована на реальних подіях. Продажі квитків вже відкрито.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє пресслужба компанії.

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В основі сюжету стрічки — події 2014 року, початок вторгнення окупаційних військ росії в Луганській області. Це другий фільм режисера Ахтема Сеітаблаєва, який оповідає про героїчні історії українських воїнів, і друга масштабна колаборація з фондом компетентної допомоги армії «Повернись живим».

«Ми співпрацювали з фондом “Повернись живим” 2017-го. Тоді, під час прокату стрічки “Кіборги”, 5 гривень з кожного купленого квитка перерахували на допомогу родинам загиблих захисників Донецького аеропорту. Наразі ж ми збиратимемо кошти для закупівлі розвідувально-ударних комплексів, що допоможуть побратимам та посестрам на фронті, і перерахуємо з кожного проданого квитка 10 гривень», — ділиться режисер та генеральний продюсер фільму Ахтем Сеітаблаєв.

10 гривень з кожного проданого квитка на фільм «Мирний-21» спрямують на купівлю розвідувально-ударного комплексу (РУК) зі 120-мм мінометами для 111-ої окремої бригади територіальної оборони Луганської області. Комплекс складається із 6 мінометів і 3 пікапів, а також засобів зв’язку, живлення, аеророзвідки, оптики. Ціль збору — 10,8 мільйона гривень. Станом на 15 лютого в межах проєкту «Довгі РУКи ТрО» вдалося зібрати вже 46% від потрібної суми або 4,98 мільйона.

«Зараз на озброєнні підрозділів тероборони є тільки міномети калібру 60-мм та 82-мм, які влучають на відстань до 4 кілометрів. Ми ж закупимо 120-мм і збільшимо дальність вогневого ураження до 7,1 кілометра. А значить, відчутно і систематично підвищимо спроможність ТрО давати ворогу по зубам. Ціль проєкту загалом — 333 мільйона гривень на РУКи для 31 бригади Тероборони ЗСУ. Збираємо окремо на кожну область, адже ТрО створена за регіональним принципом. Сума збору залежить від кількості бригад у конкретній області», — розповів Андрій Римарук, директор воєнного департаменту фонду «Повернись живим».

Команда фільму «Мирний-21» із перших днів повномасштабної війни всебічно сприяє перемозі і на фронті, і в тилу. Ахтем Сеітаблаєв та Олексій Тритенко служать у лавах ТрО ЗСУ. Також в ряди ЗСУ вступив актор Максим Девізоров, а актор Роман Ясіновський перші місяці війни присвятив волонтерський роботі — будучи вправним та досвідченим водієм, він займався логістикою: перевозив речі, екіпірування та транспорт для бійців.

Один з головних героїв фільму актор Павло Лі трагічно загинув 6 березня 2022 від обстрілів російських окупантів в місті Ірпінь, де з початком повномасштабного вторгнення працював у волонтерському штабі міської ради.

Фільм-присвята прикордонникам, які першими дають відсіч ворогу, а також усім захисникам та захисницям, на великих екранах із 22 лютого 2023 року.

Фільм створено ISTMEN FILMS за підтримки Державного агентства України з питань кіно та UA Production.

Кінотеатральну дистрибуцію в Україні здійснюють FILM.UA Distribution та «Кіноманія».