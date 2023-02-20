Ротація в ЗСУ. Як відбувається заміна підрозділів на фронті

В Україні вже рік триває війна проти російських окупантів. Багато захисників боронять нашу землю з початку повномасштабного вторгнення.

Chas News розповідає, як відбувається ротація військових ЗСУ на фронті.

Що таке ротація у війську

Ротація — це регулярна заміна особового складу, що виконує бойові завдання на фронті, на інших військовослужбовців.

Процедура необхідна для того, аби бійці могли фізично та психологічно відновитись, оскільки це безпосередньо впливає на ефективність та мотивацію.

Ротація в Україні: хто відповідає за заміну військових

В Україні процедура ротації не закріплена у правових документах. Усі дані про порядок процедури закриті, у відкритому доступі їх неможливо знайти.

Однак в окремих пунктах указу президента «Про Положення про проходження громадянами України військової служби в ЗСУ» зазначено, що військових можна відправляти у відрядження з метою виконання обов’язків військової служби у складі військових частин, задіяних до ведення воєнних дій.

Рішення про такі відрядження ухвалюють командири військових частин або старші командири. Бійцям видають відповідні посвідчення.

Терміни ротації в Україні встановлює командування ЗСУ. Для більш детальної інформації військовий повинен самостійно звернутись до командування.

Скільки часу мобілізовані можуть перебувати на службі

Мобілізовані військові проходять службу до закінчення особливого періоду або до оголошення рішення про демобілізацію. Це — максимальний термін перебування на військовій службі під час воєнного стану.

Переміщення військових

Для процедури переведення військових з передової не завжди використовують термін «ротація». Також існує таке поняття, як «переміщення». Коли переміщення військових не суперечить планам командування, процедуру можна здійснювати у таких випадках:

Переміщення на посади.

Переміщення за станом здоров’я чи сімейними обставинами.

Переміщення у зв’язку з перебуванням із близькими особами у відносинах прямої організаційної та правової залежності.

Переміщення вагітних військовослужбовців-жінок за їх клопотанням на посади з меншим обсягом роботи, а також жінок з дітьми віком до трьох років за їх клопотанням у разі неможливості виконання ними обов’язків на займаних посадах.

У разі проведення заміни у військових частинах, які виконують завдання в районах ведення воєнних дій.

Переміщення на нове місце військової служби з однієї військової частини до іншої, якщо військовослужбовець, якому призначено покарання у виді службового обмеження, не може залишитись на посаді, пов’язаній із керівництвом підлеглими особами.

Відпустка для військових

У грудні 2022 року президент Володимир Зеленський підписав закон № 2822-ІХ, який регулює надання військовослужбовцям відпусток під час дії воєнного стану. Тепер бійці можуть брати частину щорічної основної відпустки, яка може тривати не більше 10 календарних днів.

Ці 10 днів не включають у себе час, необхідний для проїзду в межах України до місця проведення відпустки та назад, але не більше двох діб в один кінець.