Японія надасть Україні фінансову допомогу на $5,5 млрд

Японія виділить $5,5 млрд допомоги Україні. Ці кошти спрямують на відновлення інфраструктури.

Про це заявив Фуміо Кісіда, премʼєр-міністр Японії пише Associated Press.

«Україна все ще страждає від російського вторгнення, і її людям потрібна допомога, щоб відновити своє повсякденне життя та інфраструктуру, яка була сильно пошкоджена російськими атаками», — зазначив Кісіда.

Також Кісіда на засіданні правлячої Ліберал-демократичної партії 20 лютого заявив, що він запросить президента України Володимира Зеленського на онлайн-саміт G7, який заплановано на 24 лютого, в першу річницю вторгнення росії в Україну.

Очікується, що на саміті лідери G7 підтвердять свою єдність у боротьбі з агресією росії проти України.

Нагадаємо, 10 лютого Японія надала Україні майже $10 млн на фінансування надзвичайних заходів ЮНЕСКО у сферах освіти, культури й журналістики в Україні.

За ці кошти планують надавати психологічну та юридичну підтримку журналістам, закупити обладнання для редакцій та забезпечити інформацією біженців в сусідніх країнах.

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