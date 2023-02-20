Графіки відключення світла в Україні 21 лютого: де та коли не буде електрики

Наразі дефіциту потужності в енергосистемі України немає, що дозволяє не вимикати електроенергію у більшості областей. Проте у разі обстрілів чи аварій ситуація може змінитися.

У вівторок, 21 лютого, у Київській області будуть проводити заміри споживання електроенергії.

Сhas News розповідає, де можна знайти інформацію про графіки можливих відключень у кожному регіоні країни.

Коли не буде світла у Вінницькій області 21 лютого

У випадку вимкнень дізнатися свою чергу відключень за адресою та актуальний графік можна за цим посиланням, а отримати інформацію про аварійні відключення — за цим посиланням.

Коли не буде світла у Волинській області 21 лютого

Актуальну інформацію про можливі вимкнення оперативно розміщують у телеграм-каналі Волиньобленерго.

Коли не буде світла у Дніпрі та Дніпропетровській області 21 лютого

Відключення світла на сьогодні не заплановані. У разі зміни ситуації ознайомитись з графіком можна за посиланням.

Коли не буде світла у Житомирській області 21 лютого

Детальну інформацію щодо відключень світла можна отримати за посиланням.

Коли не буде світла у Закарпатській області 21 лютого

Ознайомитись із графіком можливих вимкнень можна за посиланням.

Коли не буде світла у Запорізькій області 21 лютого

У випадку, якщо рівень енергоспоживання перевищуватиме виробництво, можуть бути запроваджені стабілізаційні відключення. Споживачі регіону поділені на три черги. Ознайомитися із переліком адрес для кожної з черг можна за посиланнями: 1 черга, 2 черга, 3 черга.

Коли не буде світла в Івано-Франківській області 21 лютого

Про зміни у роботі енергосистеми та стан мереж області можна дізнатися на сайті Прикарпаттяобленерго та на Facebook-сторінці компанії.

Коли не буде світла у Києві 21 лютого

У столиці 21 лютого не вимикатимуть світло. Проте у разі ремонтних робіт графіки відключень все ж застосовуватимуться. Перевірити інформацію щодо поточних відключень у такому випадку можна за посиланням.

Коли не буде світла у Київській області 21 лютого

21 лютого за дорученням «Укренерго» у Київській області будуть проводити заміри споживання електроенергії. Тому в області не планують застосовувати відключень.

Але через пошкодження мереж в частині Бучанського, Фастівського та Обухівського районів можуть відбуватись стабілізаційні відключення за графіком. Дізнатись актуальну інформацію про обмеження можна за посиланням.

Коли не буде світла у Кропивницькому та Кіровоградській області 21 лютого

Відключення застосовувати не планують. У випадку зміни ситуації з графіками можна ознайомитись за посиланням.

Коли не буде світла у Львові та Львівській області 21 лютого

На Львівщині не обмежуватимуть подання електроенергії. У разі зміни ситуації графік відключень можна переглянути за посиланням.

Коли не буде світла у Миколаївській області 21 лютого

Про ситуацію з електропостачанням і відключеннями світла оперативно інформують на сторінці Миколаївобленерго у Facebook.

Коли не буде світла в Одесі та Одеській області 21 лютого

В Одеській області діють стабілізаційні графіки відключень світла. Споживачі поділені на шість груп. Перевірити інформацію щодо відключень за вашою адресою можна тут.

Коли не буде світла у Полтавській області 21 лютого

21 лютого у Полтавській області графік погодинного відключення електроенергії застосовуватися не буде. Переглянути розклад вимкнень світла на лютий в області можна за посиланням. Дізнатися, у якій групі ваша адреса можна тут.

Коли не буде світла у Рівненській області 21 лютого

У разі застосування відключень світла актуальні графіки можна подивитися за посиланням.

Коли не буде світла у Сумській області 21 лютого

20 лютого відключення електроенергії за графіками по місту Суми та області не планується. У випадку відключень ознайомитись з графіками можна за посиланням.

Коли не буде світла у Тернопільській області 21 лютого

З 20 по 26 лютого на Тернопільщині діятимуть стабілізаційні графіки відключення світла. З графіком відключень можна ознайомитись тут.

Коли не буде світла у Харкові та Харківській області 21 лютого

Оновлений графік складається з 12 черг і діятиме з 20 до 26 лютого 2023 року. Ознайомитись з ним можна тут.

Коли не буде світла у Хмельницькій області 21 лютого

Тиждень розпочнеться без погодинних відключень. У разі зміни ситуації з графіком можна ознайомитись тут.

Коли не буде світла у Черкаській області 21 лютого

У разі дефіциту електроенергії в області можуть запровадити стабілізаційні відключення. Дізнатись розклад вимкнень електроенергії, а також перевірити свою адресу можна за посиланням.

Коли не буде світла у Чернівецькій області 21 лютого

Розклад потенційних відключень світла можна тут.

Коли не буде світла у Чернігівській області 21 лютого

У разі погіршення ситуації подивитися, за якою групою вимикатимуть світло за вашою адресою, можна за цим посиланням.

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