21 лютого 2023 року — яке сьогодні свято та які пам’ятні події сталися цього дня

Яке свято 21 лютого
Сьогодні у світі відзначають Міжнародний день рідної мови.
Його встановили на Генеральній асамблеї ЮНЕСКО і відзначають з 2000 року. В організації нагадують, що з шести тисяч розмовних мов світу близько половині загрожує зникнення.
Особливу увагу приділяють мовам, на яких розмовляє менше 10 тис. людей. Часто ці мови не передаються наступному поколінню і зникають.
У Південноафриканській республіці сьогодні — День збройних сил.
А в Норвегії — День народження короля Гаральда V.
Яке релігійне свято 21 лютого
Сьогодні православна церква вшановує пам’ять святого пророка Захарія.
Це біблійний пророк, який жив у VІ столітті до різдва Христова і належав до 12 малих пророків Старого Заповіту
Захарій жив і пророкував в Єрусалимі. Зокрема, він передбачив народження месії і його смерть на хресті.
День ангела 21 лютого
Іменини в цей день святкують Сава, Захар, Федір, Степан, Макар.
Які історичні події стались 21 лютого
1784 — Катерина II повеліла Григорію Потьомкіну побудувати фортецю в кримському селищі Ахтіар і перейменувала його на Севастополь.
1784 — закладене місто Миколаїв.
1804 — відбулась перша демонстраційна залізнична поїздка: парова машина Річарда Тревітіка перевезла вантаж і пасажирів на заводі в Уельсі.
1808 — російські війська без оголошення війни напали на Швецію.
1842 — американець Джон Грінау отримав патент на швейну машинку.
1848 — Карл Маркс і Фрідріх Енгельс опублікували «Маніфест комуністичної партії».
1878 — у Нью-Гейвені (США) видали перший у світі телефонний довідник.
1901 — американський пасажирський пароплав City of Rio de Janeiro розбився на підводних каменях біля входу в протоку Золоті Ворота — загинуло 128 осіб.
1907 — британський пасажирський пароплав Berlin розламався навпіл і затонув після удару об пірс у гавані Гук-ван-Голланд. Загинуло 142 осіб.
1917 — британський пароплав Mendi затонув після зіткнення в тумані з пароплавом Darro. Загинуло 646 осіб
1921 — державний переворот у Персії — Реза Пехлеві захопив контроль над Тегераном.
1973 — винищувачами ізраїльських ВПС збитий лівійський пасажирський Boeing, що летів над окупованим Ізраїлем Синайським півостровом. Загинуло 108 осіб.
1992 — Рада Безпеки ООН ухвалила рішення про введення миротворчих військ до Югославії.
2009 — у китайському місті Гуцзяо внаслідок вибуху на вугільній шахті загинули 74 шахтарі.
2022 — президент рф володимир путін підписав укази про визнання так званих «лнр» і «днр».
Хто народився 21 лютого
1835 — Михайло Микешин, російський та український скульптор, художник.
1836 — Лео Деліб, французький композитор.
1850 — Вікентій Хвойка, український археолог чеського походження, першовідкривач трипільської та черняхівської археологічних культур.
1872 — Олександр Кудашев, український інженер-конструктор.
1875 — Жанна Луїза Кальман, французька довгожителька, яка померла у 1997 році у віці 122 років. Єдина людина, документально підтверджений вік якої на момент смерті перевищував 120 років.
1876 — Петро Кончаловський, український художник.
1895 — Генрік Дам, данський біолог, лауреат Нобелівської премії з медицини та фізіології 1943 року.
1924 — Роберт Мугабе, перший прем’єр-міністр і президент Зімбабве.
1927 — Юбер де Живанші, французький модельєр.
1933 — Ніна Сімон, американська джазова співачка.
1937 — Гаральд V, король Норвегії з 1991 року.
1946 — Алан Рікман, британський актор.
1962 — Чак Поланік, американський письменник.
1979 — Дженніфер Лав Г’юїтт, американська кіноакторка.
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