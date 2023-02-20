21 лютого 2023 року — яке сьогодні свято та які пам’ятні події сталися цього дня

Яке свято 21 лютого

Сьогодні у світі відзначають Міжнародний день рідної мови.

Його встановили на Генеральній асамблеї ЮНЕСКО і відзначають з 2000 року. В організації нагадують, що з шести тисяч розмовних мов світу близько половині загрожує зникнення.

Особливу увагу приділяють мовам, на яких розмовляє менше 10 тис. людей. Часто ці мови не передаються наступному поколінню і зникають.

У Південноафриканській республіці сьогодні — День збройних сил.

А в Норвегії — День народження короля Гаральда V.

Яке релігійне свято 21 лютого

Сьогодні православна церква вшановує пам’ять святого пророка Захарія.

Це біблійний пророк, який жив у VІ столітті до різдва Христова і належав до 12 малих пророків Старого Заповіту

Захарій жив і пророкував в Єрусалимі. Зокрема, він передбачив народження месії і його смерть на хресті.

День ангела 21 лютого

Іменини в цей день святкують Сава, Захар, Федір, Степан, Макар.

Які історичні події стались 21 лютого

1784 — Катерина II повеліла Григорію Потьомкіну побудувати фортецю в кримському селищі Ахтіар і перейменувала його на Севастополь.

1784 — закладене місто Миколаїв.

1804 — відбулась перша демонстраційна залізнична поїздка: парова машина Річарда Тревітіка перевезла вантаж і пасажирів на заводі в Уельсі.

1808 — російські війська без оголошення війни напали на Швецію.

1842 — американець Джон Грінау отримав патент на швейну машинку.

1848 — Карл Маркс і Фрідріх Енгельс опублікували «Маніфест комуністичної партії».

1878 — у Нью-Гейвені (США) видали перший у світі телефонний довідник.

1901 — американський пасажирський пароплав City of Rio de Janeiro розбився на підводних каменях біля входу в протоку Золоті Ворота — загинуло 128 осіб.

1907 — британський пасажирський пароплав Berlin розламався навпіл і затонув після удару об пірс у гавані Гук-ван-Голланд. Загинуло 142 осіб.

1917 — британський пароплав Mendi затонув після зіткнення в тумані з пароплавом Darro. Загинуло 646 осіб

1921 — державний переворот у Персії — Реза Пехлеві захопив контроль над Тегераном.

1973 — винищувачами ізраїльських ВПС збитий лівійський пасажирський Boeing, що летів над окупованим Ізраїлем Синайським півостровом. Загинуло 108 осіб.

1992 — Рада Безпеки ООН ухвалила рішення про введення миротворчих військ до Югославії.

2009 — у китайському місті Гуцзяо внаслідок вибуху на вугільній шахті загинули 74 шахтарі.

2022 — президент рф володимир путін підписав укази про визнання так званих «лнр» і «днр».

Хто народився 21 лютого

1835 — Михайло Микешин, російський та український скульптор, художник.

1836 — Лео Деліб, французький композитор.

1850 — Вікентій Хвойка, український археолог чеського походження, першовідкривач трипільської та черняхівської археологічних культур.

1872 — Олександр Кудашев, український інженер-конструктор.

1875 — Жанна Луїза Кальман, французька довгожителька, яка померла у 1997 році у віці 122 років. Єдина людина, документально підтверджений вік якої на момент смерті перевищував 120 років.

1876 — Петро Кончаловський, український художник.

1895 — Генрік Дам, данський біолог, лауреат Нобелівської премії з медицини та фізіології 1943 року.

1924 — Роберт Мугабе, перший прем’єр-міністр і президент Зімбабве.

1927 — Юбер де Живанші, французький модельєр.

1933 — Ніна Сімон, американська джазова співачка.

1937 — Гаральд V, король Норвегії з 1991 року.

1946 — Алан Рікман, британський актор.

1962 — Чак Поланік, американський письменник.

1979 — Дженніфер Лав Г’юїтт, американська кіноакторка.

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