Україна може повернути ініціативу на полі бою у 2023 році — ISW

Україна може повернути собі ініціативу на полі бою у 2023 році за умови, що західні країни нададуть їй своєчасну підтримку.

Про це йдеться у новому звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики зробили такі висновки на основі заяв українських офіційних осіб, які стверджують, що росія поки не має великих незадіяних боєздатних резервів, які здатні змінити хід війни. Тому перехопити ініціативу можуть ЗСУ.

Також в Інституті знову підтвердили, що рішення України захищати Бахмут є стратегічно обґрунтованою спробою скувати російські війська на окремій ділянці фронту та розбити їх.

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