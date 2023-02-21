ЄС продовжив запроваджені через війну в Україні санкції щодо росії

Рада ЄС на рік продовжила санкції проти росії, які ввели після початку повномасштабного вторгнення 24 лютого 2022-го.

Відповідне рішення опублікували в Офіційному журналі Євросоюзу.

У рішенні наголосили, що ЄС не визнає та засуджує незаконну анексію українських територій, яку вважає порушенням міжнародного права.

«Союз залишається непохитним у своїй підтримці суверенітету і територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів і прихильний до повної реалізації політики невизнання щодо незаконної російської анексії», — підкреслили у документі. Рішення почне діяти 22 лютого.

Зараз Євросоюз працює над тим, аби ухвалити 10 пакет санкцій проти рф до річниці повномасштабного вторгнення.

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