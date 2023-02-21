В росії готуються мобілізовувати студентів вишів — ГУР (фото)

Українська розвідка повідомляє, що в рф готуються до масової мобілізації студентів очної форми навчання.

Для цього створюють так звані «дільниці оповіщення», які допомагатимуть військкоматам вручати повістки.

Керівництва Новосибірського державного педагогічного університету, Томського політехнічного університету, Томського державного педагогічного університету вже зобов’язались виділити певну кількість студентів і співробітників для роботи на «дільницях оповіщення». Там працюватимуть ті, хто офіційно не підлягає мобілізації.

Керувати «дільницями» будуть представники вищого керівництва учбових закладів. За даними розвідки, нову хвилю мобілізації проведуть до 1 квітня — початку весняного призову на строкову службу.

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